Аналитики оценили шансы ЦСКА обыграть «Басконию» в Евролиге

Букмекеры назвали фаворита матча баскетбольной Евролиги между ЦСКА и испанским клубом «Баскония». Встреча начнётся сегодня, 4 апреля, в 20:00 мск.



Букмекеры оценивают вероятность победы хозяев с учётом овертайма коэффициентом 1.35. На басков можно поставить за 3.00. Вероятность ничейного исхода в освновное время матча аналитики оценили коэффициентом 14.0.



Поставить на ТБ 169,5 очка в матче можно за 1.87. С таким же коэффициентом можно сделать ставку на ТМ 169,5 очка.



ЦСКА перед последним туром регулярного чемпионата занимает второе место в таблице. Команда обеспечила себе место в плей-офф. «Баскония» идёт шестой, в случае поражения испанцы могут оказаться за пределами восьмёрки, которая продолжит борьбу за чемпионство.



Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат.Ставки» в «ВК».