Sochi Summer Fest пройдёт в игорной зоне «Красная Поляна»

12-15 июня 2019 года в игорной зоне «Красная Поляна» пройдёт музыкально-игровой фестиваль Sochi Summer Fest.



Мероприятие направлено на привлечение российских и иностранных гостей в Сочи. Фестиваль объединит на своей площадке выступления музыкальных коллективов и розыгрыш призового фонда в размере 25 млн рублей.



События в рамках фестиваля пройдут на территории трёх игорных заведений: «Казино Сочи», казино «Бумеранг» и зала игровых автоматов «Бонус Slots». Помимо ежедневных розыгрышей в дни проведения концертов предусмотрены специальные джекпоты на слот-автоматах.



На Sochi Summer Fest-2019 выступят Elvira T, Лариса Долина, а также группы «А-Студио» и «Меджикул».



Для гостей Sochi Summer Fest предусмотрят специальные предложения от игорной зоны, а также розыгрыши призов от партнёров и туристических компаний.