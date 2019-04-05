«Саутгемптон» — «Ливерпуль»: котировки на матч 33-го тура АПЛ

Букмекеры назвали фаворита матча 33-го тура АПЛ «Саутгемптон» — «Ливерпуль». Начало игры 5 апреля 2019 года — в 22:00 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Ливерпуля» за 1.40. Шансы «Саутгемптона» выиграть оценивают коэффициентом 8.00. Поставить на ничью можно за 4.80.



По оценке аналитиков, матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимают за 1.75, на ТМ 2,5 гола — за 2.15.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.95. По оценке экспертов, наиболее вероятный счет встречи — победа гостей со счетом 2:0 (коэффициент 5.75).



«Ливерпуль» занимает 2-е место в турнирной таблице АПЛ, у него в активе 79 очков. «Саутгемптон» — на 16-й строчке с 33 очками.



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