«Саутгемптон» — «Ливерпуль»: прогноз Дениса Казанского на матч 33-го тура АПЛ

Комментатор «Матч ТВ» Денис Казанский дал прогноз на матч 33-го тура АПЛ «Саутгемптон» — «Ливерпуль».



Ставка: обе забьют за 1.89



«Давайте с «Ливерпуля» начнём. Команда, которая борется за титул, всё-таки не имеет права так плохо играть на выезде. Если обратить внимание на последние гостевые матчи мерсисайдцев в рамках АПЛ, то 3 из 4 это ничейные результаты. Плюс надо вспомнить встречу против «Фулхэма», где тоже всё шло к ничьей, и если бы не пенальти в концовке, то по качеству игры «Ливерпуль» вряд ли бы смог дожать своего соперника.



Что касается «святых», то у них сейчас очень хороший момент. Они в отличной форме. Качество игры классное. Дома «Саутгемптон» регулярно забивает. Я думаю, что у «Ливерпуля» будут большие проблемы. Но в то же время класс команды Клоппа никакому сомнению не подлежит, тем более отступать некуда. Поэтому я бы здесь остановился на варианте «обе забьют», — сказал Казанский.