Букмекеры оценили шансы уничтожения Железного трона в 8 сезоне «Игры престолов»

14 апреля на телеканале HBO начнётся показ заключительного, восьмого сезона саги «Игра престолов». Букмекеры принимают ставки на то, что случится в финале сериала.



Вероятность того, что Железный трон уничтожат в последнем сезоне саги, аналитики оценили коэффициентом 1.85. С таким же коэффициентом можно сделать ставку на то, что до конца сериала трон не уничтожат.



Финальный сезон будет состоять не из 10 эпизодов, а из 6. Это связано с тем, что бюджет каждой отдельно взятой серии восьмого сезона выше, чем в предыдущих. Кроме того создателям фильма просто не хватило материала для снятия полноценных 10 эпизодов.



Восьмой сезон экранизирует черновой вариант второй половины последней книги цикла «Песнь Льда и Огня» под рабочим названием «Мечта о весне». Работу над этой книгой Джордж Мартин завершит уже после выхода сериала.