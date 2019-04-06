«Спартак» — ЦСКА: бонус от БК «Фонбет» за верный прогноз на матч

В 22-м туре Российской Премьер-Лиги пройдёт московское дерби «Спартак» — ЦСКА. Накануне матча команды соседствуют в турнирной таблице: «армейцы» опережают красно-белых на одно очко. По прогнозам букмекеров, шансы команды гостей выше. Поставить на победу ЦСКА можно за 2.50. Вероятность победы «Спартака» оценивается коэффициентом 2.90. На ничейный исход предлагается коэффициент 3.25.



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Матч «Спартак» — ЦСКА состоится 6 апреля на стадионе «Открытие Арена» в Москве, начало — в 19:00 мск.