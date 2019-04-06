«Барселона» — «Атлетико»: бесплатная ставка за верный прогноз на матч

В 31-м туре испанской Примеры встретятся «Барселона» и «Атлетико». Команды лидируют в турнирной таблице, каталонцы опережают соперника на восемь очков. Букмекеры оценивают шансы хозяев поля выше. Поставить на победу «Барселоны» можно за 1.77. Шансы команды Диего Симеоне оценили коэффициентом 4.50. На ничейный исход предлагается коэффициент 3.75.



Букмекер «Фонбет» запустила акцию к матчу: дайте прогноз на игру «Барселона» — «Атлетико» и, если он пройдет, получите 500 рублей в бесплатной ставке.



Чтобы получить этот бонус, сделайте прогноз на странице акции.



Матч 31-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Атлетико» начнется 6 апреля в 21:45 мск. Встреча состоится на стадионе «Камп Ноу».