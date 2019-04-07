«Локомотив» — «Зенит»: повышенные коэффициенты на матч 22-го тура РПЛ

7 апреля в матче 22-го тура РПЛ встретятся «Локомотив» и «Зенит». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекерская компания «Фонбет» предложила повышенные коэффициенты для более выгодных ставок на этот матч.



Поставить на победу москвичей в «Фонбет» можно с коэффициентом 2.55. Вероятность триумфа питерцев аналитики оценили коэффициентом 2.75. На ничейный исход букмекер предложил коэффициент 3.35.



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После 21-го тура «Зенит» лидирует в РПЛ, набрав 44 очка. «Локомотив» находится на втором месте, у команды Юрия Семина 38 очков. Встреча пройдет на стадионе «Локомотив» в Москве.