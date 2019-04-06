«Спартак» — ЦСКА: котировки на матч 22-го тура РПЛ

Букмекеры назвали фаворита матча 22-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА. Начало игры 6 апреля 2019 года — в 19:00 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Спартака» за 3.0. Шансы «армейцев» на победу оценивают коэффициентом 2.55. Поставить на ничью можно за 3.20.



По оценке аналитиков, в матче не будет много голов: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.30, на ТМ 2,5 гола — за 1.65.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.95. По оценке экспертов, наиболее вероятный счёт встречи — 1:1 (коэффициент 5,75).



ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, у команды в активе 37 очков. «Спартак» с 36 очками находится на 5-й строчке.



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