«Спартак» — ЦСКА: прогноз Константина Генича на дерби в 22-м туре РПЛ

Известный телекомментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Спартак» — ЦСКА в 22-м туре РПЛ сезона-2018/19.



Ставка: обе забьют за 1.92



«Понятно, что «Спартак» играет дома, при поддержке своих болельщиков. Понятно, что внутри команды идут какие-то пересуды, разговоры. Болельщики опять недовольны. Тут ещё и интервью Андрея Федуна задело многих спартаковских болельщиков. Это всё разговоры, которые не имеют отношения к тому, что мы увидим на поле. Ничья не устроит ни тех, ни других. Ничья будет в пользу конкурентов. Скорее всего, и те и другие постараются сыграть в атаку, потому что из этого тура победителем может выйти «Краснодар», если выиграет свой матч с Самарой. Мне кажется, здесь явно не до «экивоков» и не до каких-то других вещей.



Здесь должны быть голы. Редко, когда дерби получается скучным и малорезультативным. Даже и не помню, когда 0:0 играли в последний раз. У ЦСКА есть свои уязвимые моменты, но есть и положительные. Лучший бомбардир чемпионата России, между прочим, играет в составе «армейцев». Есть Никола Влашич, который себя проявляет. В общем, и на гол «Спартака», и на гол ЦСКА можно заложиться.



Мне первая мысль на просьбу дать прогноз на матч «Спартак» — ЦСКА приходит — «обе забьют». Этот вариант я и предлагаю. Но если вы более авантюрный игрок, то попробуйте усилиться ещё и тоталом «больше 2,5 мяча». Не знаю, в чью пользу — «Спартака» или ЦСКА. Повторюсь, что ничья в этой системе координат, в данной турнирной ситуации, не устроит ни тех, ни других.



«Спартак» постарается обскакать в турнирной таблице ЦСКА, а ЦСКА, если выиграет и упрочит свое положение, оставит «Спартак» на расстоянии 4 очков. Поэтому до последнего и те и другие будут искать шансы в атаке. Как основная ставка — обе забьют. Дальше уже смотрите сами».