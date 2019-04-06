«Спартак» — ЦСКА: прогноз Егора Титова на дерби в 22-м туре РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Спартак» — ЦСКА в 22-м туре РПЛ сезона-2018/19.



Ставка: обе забьют за 1.95



«Непредсказуемость здесь зашкаливает. И ЦСКА лихорадит, и «Спартак» только в поисках своей игры. Кононов обещал, что очень быстро поставит команде свой футбол. Но, думаю, сейчас он и сам понимает, что в нынешних реалиях невозможно все это быстро сделать. Есть и новички, есть люди, которые вернулись из аренды, кого-то — как, например, Гулиева — выкупили обратно.



На мой взгляд, футболисты пока не очень понимают требования Кононова. Он хочет играть в умный футбол. И футболистам, получив знания, нужно их переварить. А это процесс не самый быстрый. ЦСКА вроде бы визуально неплохо выглядит, но регулярно допускает осечки, теряет очки. Стабильности нет, команда очень молодая.



Тяжело предположить, кто победит, но голы в дерби должны быть. В обороне и те и другие выглядят не очень убедительно. «Спартак» в каждом матче «получает». ЦСКА в игре с «Уфой» также не лучшим образом себя проявил. Думаю, здесь обе команды забьют».

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