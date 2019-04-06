«Спартак» — ЦСКА: прогноз Виктора Гусева на суперматч 22-го тура РПЛ

Известный телекомментатор Виктор Гусев сделал прогноз на матч «Спартак» — ЦСКА в 22-м туре РПЛ.



Ставка: победа ЦСКА за 2.50



«В прошлом туре соперники сыграли по-разному. «Спартак»» на выезде со счетом 3:1 одолел грозненский «Ахмат». Однако есть большие вопросы по качеству игры команды Олега Кононова. Ей очень сильно помог сам соперник, совершавший несколько раз совершенно глупые ошибки буквально на ровном месте.



ЦСКА в минувшие выходные сыграл на своем поле вничью с одним из главных аутсайдеров чемпионата — «Уфой». «Армейцы» вели со счетом 2:0 и мысленно уже находились в раздевалке, но соперник сумел забить два гола в самой концовке, а ЦСКА упустил реальную победу, которая была очень близко.



В первом туре соперники разошлись миром, что не совсем типично для подобного противостояния, поскольку ничейных результатов до этого не было с 2013 года. В прошлом сезоне РПЛ команды обменялись домашними победами — ЦСКА победил со счетом 2:1, а «Спартак» выиграл с разгромным счетом 3:0. ЦСКА является лучшей командой чемпионата по игре на выезде: пять побед, пять ничьих и всего одно поражение. «Спартак» по играм дома — всего на седьмом месте и уступил на своем поле уже четырежды в текущем сезоне РПЛ.



Помимо всего прочего, соперники являются соседями в турнирной таблице: армейцы находятся на четвёртой строчке и всего на один балл и одну позицию опережают «Спартак». Мне кажется, что ЦСКА должен сделать все выводы из предыдущего матча с «Уфой». К тому же армейцы выглядят более организованной и цельной командой. Поэтому ставлю на победу ЦСКА».

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