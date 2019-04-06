«Спартак» — ЦСКА: прогноз «Чемпионата» на дерби всея Руси

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев сделал прогноз на матч 22-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА, который состоится 6 апреля.



Ставка: победа «Спартака» с форой «0» за коэффициент 2.08.



«Красно-белые обойдутся без Зобнина, Реброва и, скорее всего, Фернандо, хотя бразилец уже приступил к тренировкам в общей группе. Гости не смогут рассчитывать на Дзагоева и Кучаева. Исходя из котировок аналитиков выгодно смотрится фора «0» на «Спартак» за 2.08. История последних дерби и стратегический расклад явно в пользу подопечных Олега Кононова.



Да, ЦСКА чуть выше в таблице, только у «Спартака» в дальнейшем нет ни одного соперника из топ-5 РПЛ, а «армейцам» ещё предстоит домашний матч с «Локомотивом» и выезды к «Краснодару» и «Зениту». Пока конкуренты красно-белых будут разбираться друг с другом, Глушаков и компания имеют все шансы выдать отличный финишный спурт.



С сезона-2016/17 ЦСКА и «Спартак» встречались пять раз. Трижды успех отпраздновали красно-белые, ещё в одном матче была зафиксирована ничья, а единственную победу «армейцы» добыли благодаря двухминутному всплеску в августе 2017 года. Пожалуй, букмекеры слишком опрометчиво отдают предпочтение гостям, у коллектива Олега Кононова шансов ничуть не меньше. Даже чистая победа хозяев, которая доступна за 2.90, выглядит оправданным риском».

«Спартак» — ЦСКА. Прогноз и ставка на дерби Всея Руси В пяти последних матчах со «Спартаком» у ЦСКА лишь одна победа. Армейцы слишком слабовольные, чтобы противостоять красно-белой машине?