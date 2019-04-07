«Уфа» — «Ростов»: котировки на матч 22-го тура РПЛ

Букмекеры назвали фаворита матча 22-го тура РПЛ «Уфа» — «Ростов». Начало игры 7 апреля 2019 года — в 11:30 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Ростова» за 2.85. Шансы уфимцев на победу оценивают коэффициентом 3.15. Поставить на ничью можно за 2.70.



По оценке аналитиков, в матче не будет много голов: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 3.50, на ТМ 2,5 гола — за 1.35.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.55. По оценке экспертов, наиболее вероятный счёт встречи — 0:0 (коэффициент 5,25).



Ростовчане занимают 6-е место в турнирной таблице РПЛ, у команды в активе 32 очка. «Уфа» с 17 очками находится на 15-й строчке.



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