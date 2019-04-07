«Урал» — «Енисей»: эксперты оценили шансы команд в матче 22-го тура РПЛ

Букмекеры назвали фаворита матча 22-го тура чемпионата РПЛ «Урал» — «Енисей». Встреча состоится 7 апреля, начало — в 14:00 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу хозяев за 1.80. Шансы «Енисея» выиграть эксперты оценили коэффициентом 5.00. Поставить на ничью можно за 3.45.



По мнению аналитиков, матч не будет результативным: ставки на ТМ 2,5 гола принимаются за 1.55, на ТБ 2,5 гола — за 2.40. Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.20. За 1.60 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна из команд не сможет поразить ворота соперника.



Наиболее вероятный счёт встречи, по оценке экспертов, — победа хозяев со счетом 1:0 (коэффициент 5.50).



«Урал» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 23 очка. У «Енисея» 12 очков и последняя, 16-я строчка.