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«Эвертон» — «Арсенал»: букмекеры оценили шансы команд в матче 33-го тура АПЛ

«Эвертон» — «Арсенал»: букмекеры оценили шансы команд в матче 33-го тура АПЛ
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Букмекеры назвали фаворита матча 33-го тура чемпионата Англии «Эвертон» — «Арсенал». Встреча состоится 7 апреля, начало — в 16:05 мск.

Вероятность победы хозяев поля гостей оценили коэффициентом 2.30. Шансы «Эвертона» выиграть соответствуют коэффициенту 2.95. Поставить на ничью можно за 3.60.

Согласно прогнозу аналитиков, матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.70, на ТМ 2,5 гола — за 2.15. Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.55. За 2.30 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна из команд не сможет поразить ворота соперника.

Наиболее вероятный счёт встречи, по оценке экспертов, — ничья 1:1 (коэффициент 6.25).

«Арсенал» находится на 4-м месте в турнирной таблице, набрав 63 очка. У «Эвертона» 43 очка и 10-я строчка.

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