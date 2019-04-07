«Локомотив» — «Зенит»: прогноз Нобеля Арустамяна на суперматч РПЛ

Известный телекомментатор Нобель Арустамян дал прогноз на матч 22-го тура РПЛ сезона-2018/19 «Локомотив» — «Зенит».



Ставка: победа «Локомотива» за 2.30.



«Локомотив» в этом матче, кажется, является фаворитом. «Железнодорожники» в хорошей форме, они играют агрессивно впереди, в хорошей форме находятся Миранчуки, Смолов потихоньку раскрывается. Да, «Зенит» находится на первом месте, но игра санкт-петербургского клуба отнюдь не впечатляет.



Поэтому в данном матче я бы рискнул и взял чистую победу «Локомотива». Коэффициент очень хорош — 2.60", — сказал Нобель Арустамян.



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