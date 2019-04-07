«Локомотив» — «Зенит»: прогноз Александра Шмурнова на матч 22-го тура РПЛ

Известный телекомментатор Александр Шмурнов сделал прогноз на матч 22-го тура РПЛ «Локомотив» — «Зенит».



Ставка: победа «Локомотива» с форой (0) за 1.88.



«Напомню, примерно год назад мне довелось отведать шампанское после матча «Локомотива» и «Зенита», в котором с минимальном счетом победили «железнодорожники». Тогда единственный гол в самой концовке встречи забил португальский форвард Эдер, а команда Юрия Сёмина стала чемпионом спустя аж 14 лет.



Никто не думал в начале марта, что «железнодорожники» выберутся на второе место в турнирной таблице. Питерцы же продолжают лидировать с неплохим отрывом, но, чтобы сохранить преимущество, им нужна только победа. В первом круге команды уже встречались. Тогда матч получился очень результативным, а команда Сергея Семака забила пять мячей и сумела победить.



Тем не менее, мне кажется, у хозяев грядущего матча есть все шансы сыграть достойно и оказать лидеру чемпионата серьезное сопротивление. «Железнодорожники» явно на ходу и набрали к финишной прямой сезона очень неплохую форму. Поэтому не думаю, что «Зениту» на выезде будет легко. Исходя из этого ставлю на победу «Локомотива» с форой (0)».