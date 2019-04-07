«Локомотив» — «Зенит»: ставка Евгения Ловчева на РПЛ с коэффициентом 3.25

Бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев дал прогноз на матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2018/19 «Локомотив» — «Зенит». Игра состоится 7 апреля и начнётся в 19:00 мск.



Ставки: ничья за 3.25, обе забьют за 1.85, тотал матча меньше 2,5 мяча за 1.70.



«Важнейший матч. Ничья, обе забьют и тотал матча меньше 2,5 мяча. Думаю, «Локо» имеет хорошую атаку, и Смолов хороший нападающий, Фарфан, Фернандеш, опять же, появился, и братья Миранчуки, хотя они не доигрывают на свое мастерство. У «Зенита» стала проблемой защита, и когда меняют Халка на Заболотного, то и атака становится слабее. Но при этом все последние матчи между «Локомотивом» и «Зенитом» яркие, много голов забивается.



В прошлом году «Локомотив» стал чемпионом после игры с «Зенитом», поэтому, думается, здесь как раз коса найдет на камень, а учитывая, что «Зенит» чуть оторвался и все захотят к нему приблизиться, «Локо» может в этом помочь, отобрав у «Зенита» очки».