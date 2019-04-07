«Локомотив» — «Зенит»: прогноз Егора Титова на суперматч 22-го тура РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Локомотив» — «Зенит» в 22-м туре РПЛ сезона-2018/19.



Ставка: пенальти за 3.00.



«По тому, что вижу, могу отметить: «Локомотив» частенько во второй части сезона бьет пенальти. Ни на что не намекаю, никого не упрекаю. Просто констатация факта. Достаточно посмотреть на статистику. Все здесь видно и очевидно.



«Зенит» обычно тоже бьет немало пенальти. Есть Дзюба и Азмун у них, которые в хорошем состоянии. Они могут обострить игру, обыграть. На них могут сфолить.



Тяжело здесь говорить о возможном победителе встречи, на самом деле. Равные шансы, на мой взгляд. Но здесь мне хочется поставить на то, что будет назначен пенальти. Коэффициент хороший. А нарушений будет немало, плотность в штрафной будет высокой, в том числе и на стандартах. Это может привести к пенальти».

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