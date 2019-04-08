«Оренбург» — «Ахмат»: эксперты оценили шансы команд в матче 22-го тура РПЛ

Букмекеры назвали фаворита матча 22-го тура чемпионата РПЛ «Оренбург» — «Ахмат». Встреча состоится 8 апреля, начало — в 17:00 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу хозяев за 2.60. Шансы «Ахмата» выиграть эксперты оценили коэффициентом 3.25. Поставить на ничью можно за 2.85.



По мнению аналитиков, матч не будет результативным: ставки на ТМ 2,5 гола принимаются за 1.40, на ТБ 2,5 гола — за 3.05. Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.35. За 1.55 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна из команд не сможет поразить ворота соперника.



Наиболее вероятный результат встречи, по оценке экспертов, — победа хозяев со счётом 1:0 (коэффициент 5.75).



«Оренбург» занимает 9-е место в турнирной таблице, набрав 29 очков. У «Ахмата» 27 очков и 10-я строчка.