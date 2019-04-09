«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: фрибет за верный прогноз на матч

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов в Лондоне встретятся английские команды «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити». Это первая из трёх встреч с такой вывеской в апреле. Букмекеры оценивают шансы команды Пепа Гвардиолы выше: поставить на гостей можно с коэффициентом 1.80. На успех «Тоттенхэма» эксперты предложили коэффициент 4.30. Вероятность ничейного исхода аналитики оценивают коэффициентом 3.75. «Горожане» считаются фаворитами этой пары плей-офф согласно прогнозам букмекерских контор.



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Матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» начнётся сегодня, 9 апреля, в 22:00 мск.