«Челси» — «Вест Хэм»: прогноз Дениса Казанского на матч 33-го тура АПЛ

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский дал прогноз на матч 33-го тура АПЛ «Челси» — «Вест Хэм».



Ставка: ТМ 2,5 гола за 2.55



«У «Челси» очень сложный выезд впереди в гости к пражской «Славии». Лигу Европы как запасной ход в Лигу чемпионов на следующий сезон надо иметь в виду. Маурицио Сарри, думаю, будет рассчитывать состав на оба матча, что тяжело.



В последнее время «Челси» и «Вест Хэм» между собой играют малорезультативно. Можно вспомнить, что в первом круге это противостояние вообще закончилось нулевой ничьей. Мне представляется, что и на этот раз игра получится вязкой. Поэтому в этой встрече я бы остановился на варианте ТМ 2,5», — сказал Казанский.



«Челси» находится на пятом месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 63 очка. У «Вест Хэма» 42 очка и 11-я строчка.