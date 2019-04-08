«Челси» — «Вест Хэм»: прогноз Майкла Оуэна на матч 33-го тура АПЛ

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Реала» Майкл Оуэн дал прогноз на матч 33-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Вест Хэм».



Ставка: «Челси» победит и забьёт в обоих таймах за 2.70.



«Победа необходима для «Челси», чтобы сохранить надежды на первую четвёрку. Они проиграли всего один раз на «Стэмфорд Бридж» в сезоне, превратив своё поле в настоящую крепость.



«Вест Хэм» взял всего одно очко в последних шести матчах. Несмотря на то что у команды хорошее нападение, я думаю, что их грустная серия продолжится. Ставлю на победу хозяев при условии, что они забьют и в первом, и во втором таймах», — сказал Оуэн.



«Челси» находится на пятом месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 63 очка. У «Вест Хэма» 42 очка и 11-я строчка.