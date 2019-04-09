Эксперты назвали шансы Роналду обойти Месси в гонке бомбардиров Лиги чемпионов

По оценке букмекеров, безоговорочный фаворит на приз лучшего снайпера Лиги чемпионов сезона-2018/19 — Лионель Месси. Поставить на итоговый триумф аргентинского форварда «Барселоны», который уже наколотил 8 мячей, можно за 1.45.



Шансы Криштиану Роналду, завоевавшего трофей в прошлом сезоне, невелики. БК «Марафон» оценивает вероятность успеха португальской звезды «Ювентуса» коэффициентом 9.0. Другие претенденты на награду — Серхио Агуэро из «Манчестер Сити» (10.0) и Гарри Кейн из «Тоттенхэм Хотспур» (18.0).



В настоящий момент гонку бомбардиров возглавляет Душан Тадич из «Аякса». На счету сербского нападающего уже 9 голов. Сделать ставку на то, что серб сохранит лидерство, можно с коэффициентом 18.5.