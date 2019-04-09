«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: прогноз Дениса Казанского на матч 1/4 финала ЛЧ

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский дал прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити».



Ставка: «Тоттенхэм» не проиграет за 1.98.



«Большая английская игра в Лиге чемпионов. Должна была какая-то пара пересечься. Я думал, что будет «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Это была бы игра на все времена, но получилось тоже достаточно любопытно: «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити».



«Сити» сейчас не в самом соку. Посмотрите, как у них дела на выезде. «Уэмбли», конечно, территория нейтральная, но с «Брайтоном» пришлось в Кубке помучаться. Хотя там и дали отдохнуть основным футболистам, но 1:0 — это не тот исход, который делает честь «Манчестер Сити». Всё равно команда прошла в финал.



Давайте возьмём игру против «Шальке». Мучались? Ещё как. С «Суонси» в Кубке Англии недавно мучались. Думаю, что у «Тоттенхэма» есть реальные шансы. Я бы не смотрел на игру первого круга АПЛ. Там было минимальное преимущество «Сити».



Сейчас же новый стадион для «Тоттенхэма». Это такой фактор, который в Англии имеет колоссальное значение. В России это не так важно и в других странах, а вот в Англии это точно. Домашняя арена, после того как она открылась и была добыта победа над «Кристал Пэлас», — это фактор, который будет давить на «Манчестер Сити» и будет помогать «Тоттенхэму».



Сейчас «Тоттенхэм» очень неплох, и сейчас есть неплохие шансы в первом матче лечь костьми. Думаю, что «Сити» пройдёт дальше, но в конкретной игре у «Тоттенхэма» есть шансы, тем более что «Ман Сити» сильно переоценён у букмекеров. Я бы взял 1Х. «Тоттенхэм» не проиграет в первой встрече с «Манчестер Сити», — сказал Казанский.