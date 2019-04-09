«Ливерпуль» — «Порту»: прогноз Виктора Гусева на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Порту». Встреча пройдёт в Англии, начало матча 9 апреля — в 22:00 мск.



Ставка: «обе забьют — нет» за 1.85.



«Не стоит скрывать, что практически все участники стадии 1/4 финала хотели себе в соперники «Порту». При всем уважении этот португальский клуб является главным аутсайдером четвертьфиналов. Однако «драконы» много забивают и вполне могут доставить неприятности многим соперникам.



«Ливерпуль» не так давно одержал важнейшую победу в Премьер-Лиге над лондонским «Тоттенхэмом». В прошлой стадии мерсисайдцы одолели мюнхенскую «Баварию», полностью переиграв команду Нико Ковача в ответном матче и сведя к ничьей первую игру.



«Порту» в 1/8 финала в сложнейшем противостоянии одолел «Рому». Для выявления победителя командам даже пришлось провести дополнительное время в ответной встрече. «Ливерпуль» и «Порту» встречались друг с другом совсем недавно. В прошлом сезоне эти команды уже играли в первой стадии плей-офф. Тогда по всем статьям с общим счётом 5:0 победили англичане.



У команды Юргена Клоппа просто потрясающая статистика в домашним матчах. В 12 последних играх на «Энфилде» мерсисайдцы выиграли восемь раз и много играли на ноль. Поэтому мне кажется, что и в грядущей игре хозяева должны доминировать. Ставлю на «обе забьют — нет», — сказал Гусев.