Букмекеры назвали ставки россиян на матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» начнётся сегодня, 9 апреля, в 22:00 мск. В БК «Фонбет» рассказали, как российские игроки ставят на поединок.



84% объёма рынка ставок на исход матча приходится на победу гостей, 11% — на «Тоттенхэм», и 5% — на ничью.



На то, что команды забьют как минимум 3 гола, поставлено 94% объёма рынка при коэффициенте 1.70. 6% приходятся на то, что в матче будет меньше 3 голов (коэффициент 2.15).



Больше всего игроки БК «Фонбет» ставят на победу «Манчестер Сити». На этот исход поставлено 47% от общего объёма ставок на матч. Также популярны ставки на проход «горожан» в полуфинал (21%), на как минимум 3 гола в матче (19%), на то, что обе команды забьют (8%), и на победу хозяев поля (4%).



На момент публикации самая крупная ставка на матч, принятая БК «Фонбет», составила 400 тыс. рублей. Клиент букмекера поставил эти деньги на то, что в матче будет как минимум 3 гола, с коэффициентом 1.65.



В 1/8 финала «Тоттенхэм» прошёл дортмундскую «Боруссию» (3:0, 1:0), а «Манчестер Сити» обыграл «Шальке» (3:2, 7:0).