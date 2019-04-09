«Ливерпуль» — «Порту»: прогноз «Чемпионата» на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Порту». Матч начнется в 22:00 мск 9 апреля.



Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1,5) за 1.91.



«Общая статистика «Порту» в Англии выглядит следующим образом: 18 матчей, 15 поражений, 3 ничьи, разница голов — 10:48. Зато «Ливерпуль» в шести последних домашних матчах Лиги чемпионов одержал пять побед, в том числе над «ПСЖ» и «Наполи». Поскольку эпидемии травм у хозяев нет и состав будет близок к боевому, шансы гостей кажутся минимальными.



Самый очевидный вариант в таких условиях — П1 с форой по вкусу и ИТБ 2 мяча «Ливерпуля» за 1.66. Раз уж красным нужно продолжать борьбу в АПЛ, они наверняка попробуют повторить прошлогодний трюк: снять все вопросы в первой встрече и поберечь силы неделю спустя. «Гол в первые 26 минут» за 1.88 и классические П1 в первом тайме и матче за 1.79 достойны внимания.



Не совсем понятно, почему на ТМ 3,5 жёлтой карточки дают 2.30. Испанец Матеу Лаос в этом сезоне старается давать бороться (скромнейшие 11 «горчичников» за четыре матча), да и сами команды грубостью не отличаются. Проверим.



Также можно подумать о варианте «штанга или перекладина — да» за 2.43. В восьми матчах Лиги чемпионов у «Ливерпуля» восемь попаданий в каркас ворот, а у «Порту» — четыре. Пожалуй, коэффициент должен находиться ближе к двойке».

«Ливерпуль» — «Порту». Прогноз: мерсисайдцы дадут жару на «Энфилде» «Порту» проиграл пять из шести последних матчей в Англии при одной ничьей и не забил ни разу.