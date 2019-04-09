«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: прогноз «Чемпионата» на матч 1/4 финала ЛЧ

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити». Матч начнётся в 22:00 мск сегодня, 9 апреля.



Ставка: победа «Тоттенхэма» с форой (+1) за 1.61.



«По качеству игры манкунианцы явно впереди, но три лишних дня отдыха и свой стадион выглядят весомо. 1Х за 2.06 или П1 с форой "+1" за 1.61 — вполне рабочие варианты. Гости наверняка будут владеть ощутимым преимуществом, но после перерыва у них могут возникнуть проблемы со свежестью. По этой же причине можно взять П1 с нулевой форой во втором тайме за мощные 2.91 или более скромный вариант «хозяева забьют во втором тайме» за 1.97.



«Тотал меньше 11 угловых» за 1.87 похож на дырку. За последние шесть очных встреч соперники исполняли больше девяти корнеров лишь однажды. Пожалуй, можно даже рассмотреть ТМ 10,5 углового за 2.10».

«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити». Прогноз: «шпоры» заставят «горожан» попотеть В каждом из четырёх гостевых матчей этого розыгрыша Лиги чемпионов «Сити» забивал минимум два мяча.