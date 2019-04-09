Поражение «Спартака» от ЦСКА лишило клиента букмекера 2 млн рублей

Клиент БК «Фонбет» перед матчем 22-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА поставил 2 млн рублей на то, что красно-белые не проиграют. Коэффициент этого исхода составлял 1.48.



Ставка игрока оказалась неудачной. Команда Олега Кононова неплохо провела первый тайм, но не смогла забить. А в начале второго тайма пропустила два гола от исландского легионера ЦСКА Арнора Сигурдссона. Отыграться хозяевам поля не удалось.



Таким образом, клиент букмекера потерял 2 млн рублей.



Ранее другой клиент компании «Фонбет» выиграл 4,85 млн рублей, поставив на победы «Аталанты» над «Болоньей» и «Леганеса» над «Вальядолидом». Причём «Леганес» забил решающий мяч на 6-й добавленной ко второму тайму минуте.



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