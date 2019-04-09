«Ливерпуль» — «Порту»: прогноз Алексея Андронова на 1/4 финала Лиги чемпионов

Комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов дал прогноз на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Порту». Встреча начнётся сегодня, 9 апреля, в 22:00 мск.



Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1,5) за 1.85.



«Ливерпулю», на мой взгляд, повезло с жеребьёвкой. Соперник абсолютно для него проходимый. И даже напряжённая борьба внутри английской Премьер-лиги не должна никоим образом помешать.



Мне кажется, «Ливерпуль» сделал определённые выводы из противостояния с «Баварией». И на этот раз он начинает дома, поэтому всё-таки попытается создать определённый задел. После 0:0 с «Баварией» получилось удачно, этот счёт сыграл на «Ливерпуль», но вообще, команда не должна постоянно так делать.



Я верю в победу команды Юргена Клоппа дома. Думаю, она выйдет заточенной на то, чтобы выиграть уверенно. «Ливерпуль» с форой (-1,5) с коэффициентом 1.85 — это хороший вариант», — сказал Андронов.