«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: прогноз Владимира Стогниенко на Лигу чемпионов

Известный комментатор Владимир Стогниенко дал прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити».



Ставка: тотал меньше 3 мячей за 1.60.



«Чисто английский четвертьфинал с кучей дополнительных интриг и явным фаворитом. «Ман Сити» в невероятной форме — в 2019 году команда Пепа проиграла только один раз, сейчас у неё серия из 14 побед во всех турнирах, и она всё ещё сохраняет хорошие шансы на 4 титула за сезон. В нынешней форме и с нынешними игровыми ресурсами «Сити» вполне способен выиграть всё и войти в историю.

«Тоттенхэм» последних недель не выглядит для «Сити» самым сложным соперником на этой стадии, хотя открытие собственного стадиона, конечно, очень воодушевляющий фактор. Кроме того уменьшилось количество травмированных, Алли и Кейн вернулись в игровой ритм, а у Почеттино впервые за долгое время появились варианты для усиления и изменения игры. К тому же «Тоттенхэм» неделю готовился и теоретически должен быть свежее. «Сити» в последнее время перешёл на очень экономный режим — победы получаются не очень яркими, команда явно бережёт энергию на очень сложный финиш. Не думаю, что в четвертьфинале с «Тоттенхэмом» стоит задача всё обязательно решить уже в первой игре.



Думаю, что обе команды выберут осторожный вариант и всё, скорее всего, будет решаться в ответном матче. Оба тренера на этом этапе сезона скорее сосредоточатся на нейтрализации сильных сторон друг друга — и Почеттино, и Гвардиола умеют это делать. «Тоттенхэму» важно дома не пропустить, а «Сити» — нейтрализовать соперника и моментально его наказать, если он раскроется слишком сильно.



Думаю, осторожная и не очень результативная игра очень вероятна. На ТМ 3 хороший коэффициент, этот вариант кажется тут оправданным», — сказал Владимир Стогниенко.

«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: прогноз Александра Шмурнова на четвертьфинал ЛЧ