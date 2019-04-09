«Ливерпуль» — «Порту»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Известный телекомментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Порту» в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19.



Ставка: победа «Ливерпуля» всухую за 2.05.



«Пожалуй, самая однозначная пара в плане выбора фаворита на этой стадии. У «Порту», понятное дело, свои задачи в чемпионате, и они в приоритете, на мой взгляд. Нужно постараться обойти «Бенфику» и снова стать чемпионом. Пока команды идут вровень. Дома «Порту» часто выигрывает и мало пропускает. Но Лига чемпионов — турнир иного уровня, класса. Четвертьфинал для «Порту» — потолок.



Плюс у «Порту» не будет дисквалифицированных Эктора Эрреры и Пепе. Это очень серьёзные проблемы для команды. Под вопросом выступление Алекса Теллеса. Мы помним, что команды год назад играли на стадии 1/8 финала. И тогда «Ливерпуль» никаких шансов «Порту» не оставил, победив уже в первой игре 5:0, и это было в Португалии.



На этот раз начинают в Ливерпуле. Да, у команды Клоппа есть свои амбициозные задачи в АПЛ. Но раз по жеребьёвке так повезло, то можно подумать о полуфинале Лиги чемпионов, постараться второй год подряд добраться до финала. Почему бы и нет? Приоритетная задача для «Ливерпуля» — не пропустить. Свой гол на «Драгау» «Ливерпуль» в контригре наверняка организует. Если дома не пропустит «Ливерпуль», то это уже будет 70-75% успеха. Свой голик дома мерсисайдцы должны забить с учётом проблем соперника. Но много «Ливерпуль» забить не должен. «Порту» немного пропускает.



Вариант «победа «Ливерпуля» всухую» за 2.05 — интересное предложение. Да, не будет из-за дисквалификации Эндрю Робертсона, но Клопп что-нибудь придумает».

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