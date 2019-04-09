«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч Лиги чемпионов

Известный телекомментатор Нобель Арустамян дал прогноз на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19 «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити».



Ставка: «Тоттенхэм» не проиграет за 2.05.



«Пара, где вроде бы есть фаворит и вроде бы «Сити» должен сыграть с позиции силы. Но на самом деле «Тоттенхэм», я думаю, попробует этот матч максимально для «Сити» усложнить.



Так как «Тоттенхэм» прекрасно знает манеру игры «горожан», я думаю, что этот матч обещает быть очень упорным и даже где-то непредсказуемым. Игра ещё и в Лондоне. Поэтому я думаю, что «Тоттенхэм» постарается сыграть максимально аккуратно, осторожно, и, наверное, первая цель будет не проиграть эту встречу. Поэтому я даже поставлю именно на 1Х», — сказал Нобель Арустамян.

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