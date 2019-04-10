«Ман Юнайтед» — «Барселона»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч Лиги чемпионов

Известный телекомментатор Нобель Арустамян дал прогноз на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19 «Манчестер Юнайтед» — «Барселона». Начало встречи 10 апреля 2019 года запланировано на 22:00 мск.



Ставка: индивидуальный тотал «Барселоны» больше 1,5 гола за 1.85.



«Кажется, что «Барселона» в этой паре — фаворит. Но, зная «Манчестер Юнайтед», можно всякое предположить – команда непредсказуема. Она имеет и сильные, и слабые стороны. Но «Барса», благодаря феноменальной форме Месси, может удивить любого соперника.

А если это всё помножить на проблемы в обороне, которые есть у манкунианцев, то можно рискнуть поставить на индивидуальный тотал каталонцев больше 1,5 гола. Выберу именно этот вариант», — сказал Нобель Арустамян.