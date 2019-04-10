«Манчестер Юнайтед» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на Лигу чемпионов

Известный телекомментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Барселона» в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19.



Ставки: тотал меньше 3 мячей за 1.60, тотал первого тайма меньше 1 мяча за 2.20, второй тайм результативнее первого за 1.94.



«Честно говоря, и от этого матча жду не очень большого количества голов. «Барселона» решила все свои вопросы в чемпионате после победы над «Атлетико» Мадрид. За этой игрой вживую наблюдал Уле-Гуннар Сульшер, главный тренер «МЮ». Это был хороший вариант для него, чтобы посмотреть, как обороняться против «Барселоны».



Удаление Диего Косты немного смешало карты в этой истории. Но, как обороняться против «Барсы», «Атлетико» наглядно продемонстрировал. Надо действовать максимально компактно, закрыто и рассчитывать на контратаки. Примерно так «Манчестер» сыграл против «ПСЖ». Тогда не прокатило, проиграли дома 0:2. Я думаю, «Барселона» не будет гнать с первых минут вперёд, она должна понимать, что впереди есть ответный домашний матч, где можно решить вопросы. «Барса» дома играет более агрессивно и ярко, чем на выезде.



Здесь, честно скажу, много голов не жду. Сыграл бы «тотал меньше 3 мячей с расходом». Ну и в последнее время у «Барселоны» доезжает вариант «второй тайм больше первого». У «Манчестера», кстати, тоже. Не регулярно, но встречается. Давно не давал такой прогноз. Сейчас предложу его. Коэффициент — 1,94. Первый тайм получится осторожным. «Барса» не будет никуда рвать. «МЮ» тоже сыграет осторожно. Так что вообще бы сыграл «0:0 в первом тайме». Но ограничусь другой ставкой — «тотал первого тайма меньше 1 мяча с расходом» за 2,2».

«Манчестер Юнайтед» — «Барселона». Прогноз: Месси не даст де Хеа расслабиться «Барселона» проиграла лишь один из последних 13 матчей с английскими клубами