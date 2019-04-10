«Манчестер Юнайтед» — «Барселона». Прогноз Дениса Казанского на 1/4 финала ЛЧ

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский дал прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Барселона».



Ставка: ТМ 2.5 гола за 2.20.



«Я здесь ожидаю нерезультативную игру. В этом матче всё решится на «Камп Ноу». «Красным дьяволам» здесь важно надёжно сыграть в обороне; если минимальное преимущество – отлично, если нулевая ничья – тоже неплохо. Понятно, что в этой паре андердогом является «Манчестер Юнайтед», как это было и на предыдущей стадии с «ПСЖ».



Я бы обратил внимание, как «красные дьяволы» сыграли в текущем розыгрыше Лиги чемпионов против топов – и против «ПСЖ», и против «Юве» низы. Думаю, что Сульшер сосредоточится на игре в обороне. Не стоит давить на газ в первой игре. Поэтому я бы ставил на низ», — сказал Казанский.