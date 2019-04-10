«Аякс» — «Ювентус»: прогноз «Чемпионата» на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Аякс» — «Ювентус». Матч начнётся сегодня, 10 апреля, в 22:00 мск.



Ставка: победа «Ювентуса» за 2.32.



«Туринцы, конечно, в прошлом туре Серии А не порадовали, но давать 2.32 на их победу в Амстердаме — это, пожалуй, перебор. Слабая игра «Ювентуса» в первые 60 минут в первую очередь связана с логичным желанием Массимилиано Аллегри не перегружать Миралема Пьянича. После выхода боснийца на замену «старая синьора» заиграла гораздо симпатичнее.



В матче с «Аяксом» отдохнувший Пьянич почти наверняка сыграет с первых минут, так что мяч у «Юве» будет ходить на хорошем уровне. Голландцы здорово атакуют, но их оборону трудно назвать непроходимой, так что 3-4 момента у гостей непременно появится. А вот пройти пару центральных защитников Бонуччи — Кьеллини гораздо тяжелее, чем дуэт Начо и Варана, который играл в Мадриде.



Всё же основная причина прохода «Аякса» в четвертьфинал — расхлябанность и ошибки «Реала» при обороне на фоне общей недооценки соперника. «Ювентус» может отдавать мяч и действовать прагматично, но такого количества оплошностей и проявлений лени не допускает даже в матчах с «Кальяри» и «Болоньей».



Вариантов достаточно: лобовая победа гостей за 2.32, П2 с нулевой форой за 1.65. Также стоит присмотреться к ИТМ 1 мяча «Аякса» за 1.98 и ставке П2 + ТМ 3,5 мяча за 2.10. «Юве» не уступал в предыдущих девяти встречах с клубами из Нидерландов, а из последних шести выиграл пять».

«Аякс» — «Ювентус». Прогноз: туринцы не повторят ошибок «Реала» «Аякс» ни разу не выиграл в последних девяти домашних матчах с клубами Серии А.