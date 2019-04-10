«Манчестер Юнайтед» — «Барселона»: прогноз Александра Елагина на Лигу чемпионов

Известный телекомментатор Александр Елагин сделал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Барселона» в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19. Встреча начнётся сегодня, 10 апреля, в 22:00 мск.



Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» с форой (0) за 2.83.



«Противостояние «Манчестер Юнайтед» и «Барселоны» выглядит одной из самых интересных пар на стадии четвертьфинала Лиги чемпионов. Мне кажется, что в первом поединке, который состоится на «Олд Траффорд», у хозяев должны быть шансы оказать достойное сопротивление мощным каталонцам.



В 1/8 финала манкунианцы сенсационно прошли одного из главных фаворитов турнира «ПСЖ». Удивительно и то, как именно команда Уле-Гуннара Сульшера сумела отыграть отставание после счёта 0:2 и выиграть ответную игру, забив на последних секундах (3:1). Ещё один интересный факт, что «Барселона» ни разу не обыгрывала «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд».



По всем раскладам каталонцы сильнее соперника. У них есть великий Лионель Месси, который снова находится в потрясающей форме и постепенно к концу сезона выходит на свой пик. Однако точно так же говорили, что «ПСЖ» фаворит в битве с манкунианцами, но они сумели преподнести сюрприз. Поэтому, думаю, у хозяев на своём поле есть шансы дать бой. Ставлю на победу «Манчестер Юнайтед» с форой (0)», — сказал Елагин.