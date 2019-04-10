«Аякс» — «Ювентус». Прогноз Ильи Казакова на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19 «Аякс» — «Ювентус». Матч начнётся 10 апреля в 22:00 мск.



Ставка: точный счёт 0:2 за 9.00.



«Голландцы, как мне кажется, всё, что могли собрать в этом еврокубковом сезоне, уже собрали. И период, когда их недооценивали и они на этом выигрывали, остался позади. Сейчас такого матёрого, сложного соперника, как «Ювентус», сложно будет удивить. «Аякс», мне кажется, собственного потолка в этом составе достиг.



Поэтому я жду, что «Ювентус» выиграет чётко, спокойно, забив по голу в каждом тайме. 2:0», — сказал Казаков.



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