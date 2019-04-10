«Манчестер Юнайтед» — «Барселона»: прогноз «Чемпионата» на Лигу чемпионов

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Барселона». Матч начнётся сегодня, 10 апреля, в 22:00 мск.



Ставка: победа «Барселоны» за 2.07.



«Защита «МЮ» много ошибается даже на фоне «Арсенала» и «Тоттенхэма», а сине-гранатовые всё же посильнее. Если гости сохранили силы после битвы с «Атлетико», недостатка работы у Давида де Хеа точно не возникнет. ИТБ 1,5 мяча «Барселоны» за 1.86 выглядит нормально.



Логика простая: если Месси в отличной форме, а коэффициент на победу каталонцев превышает двойку, надо брать. Сейчас Лионель в полнейшем порядке: 13 голов и 4 результативные передачи за 10 предыдущих встреч. К тому же «Барселона» проиграла лишь один из последних 13 матчей с английскими клубами. Проверим П2 за 2.07.



Любопытно выглядит верх на попадания гостей в створ. В среднем испанский клуб в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов тревожит вратарей соперника по 8,63 раза. Если отбросить явно уступающего в классе ПСВ и взять только гостевые матчи, получится вот что: 8 ударов в створ с «Тоттенхэмом», 10 — с «Интером» и 8 — с «Лионом».



При этом ИТБ 4,5 удара в створ «Барсы» идёт за 1.83, ИТБ 5,5 — за 2.80, а ИТБ 6,5 — за 4.50. Конкретный выбор зависит от ваших отношений с риском, но пройти мимо данного варианта мы не можем. «ПСЖ» на «Олд Траффорд» потревожил де Хеа пять раз, хотя вёл 2:0 уже к исходу часа. Ван Дейка и Пике у «МЮ» нет, а Эрик Байи восстанавливается от травмы головы.



Последний вариант — «МЮ» получит больше жёлтых карточек за 2.10. Средний показатель манкунианцев по сезону — 2,13 «горчичника», у «Барселоны» в полтора с лишним раза меньше (1,38). Если гости смогут справиться с шустрым Марсьялем или Лингардом без срывов атак, должно зайти».

«Манчестер Юнайтед» — «Барселона». Прогноз: Месси не даст де Хеа расслабиться «Барселона» проиграла лишь один из последних 13 матчей с английскими клубами