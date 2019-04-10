«Аякс» – «Ювентус». Прогноз Евгения Ловчева на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Экс-полузащитник московского «Спартака» Евгений Ловчев дал прогноз на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Аякс» — «Ювентус». Встреча начнётся сегодня, 10 апреля, в 22:00 мск.



Ставка: победа «Ювентуса» за 2.30.



«Ювентус» во внутреннем чемпионате проиграл всего один матч. Эта команда словно станок по производству побед. «Юве» в Серии А уже все свои задачи решил – отрыв от второго места огромный.



Да, «Аякс» уже нашумел в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Это молодая, задиристая команда. За этим составом «Аякса» уже стоит очередь из топ-клубов. Амстердамцы играют в открытый, быстрый футбол. Но для «Ювентуса» это посильная задача – этот коллектив просто невероятно надёжно может сыграть в обороне, когда того требует ситуация. Плюс не стоит забывать про фактор Криштиану Роналду, который за счёт своего высочайшего индивидуального мастерства может вытянуть свою команду в одиночку. Поэтому здесь отдаю предпочтение туринскому клубу», — сказал Ловчев.