Стало известно, на что ставят россияне в матче «Аякс» — «Ювентус»

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Аякс» — «Ювентус» начнётся 10 апреля в 22:00 мск. В БК «Фонбет» рассказали, как российские игроки ставят на поединок.



77% объёма рынка ставок на победителя матча приходится на победу итальянской команды, 17% — на «Аякс» и всего 6% — на ничью.



На то, что команды забьют как минимум 3 гола, поставлено 92% объёма рынка при коэффициенте 1.95. 8% приходится на то, что в матче будет меньше трёх голов (коэффициент 1.85).



Больше всего игроки БК «Фонбет» ставят на победу «Ювентуса». На этот исход поставлено 46% от общего объёма ставок на матч. Также популярны ставки на проход итальянцев в полуфинал (29%), на то, что обе команды смогут забить (16%), победу «Аякса» (8%) и непроигрыш «Ювентуса» (1%).



На момент публикации самая крупная ставка на матч, которую приняли в БК «Фонбет», составила 450 тыс. рублей. Клиент букмекера поставил эти деньги на то, что обе команды забьют, с коэффициентом 1.78.



В 1/8 финала «Аякс» оказался сильнее «Реала» (1:2, 4:1), а «Ювентус» прошёл «Атлетико» (0:2, 3:0).