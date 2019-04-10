«Манчестер Юнайтед» — «Барселона»: прогноз Ильи Казакова на Лигу чемпионов

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19 «Манчестер Юнайтед» — «Барселона». Матч начнётся в 22:00 мск 10 апреля.



Ставка: точный счёт 1:2 за 7.50.



«Я попробую поставить на 1:2 в этом матче. Обе команды забьют, верховая игра.



Мне кажется, что, после того как Сульшер получил полноценный контракт, стало понятно, что в этом сезоне «МЮ» просто доезжает, что большие силы будут брошены на новый сезон. И здесь уже всё, что он мог сделать глобально, он сделал. Дальше получается по остаточному принципу: всё, что выигрывается, — в копилку Сульшера, а всё, что не выигрывается — дескать, эмоциональный подъём, вызванный его назначением, уже закончился, и что-то исправить по ходу сезона уже в этом графике нелегко.

И мне кажется, вот эта «Барселона», быстрая и голодная до побед, мастеровитая, даже на «Олд Траффорд» будет сильнее соперника.



Жду, что «Барса» выиграет, забьёт первой, выиграет первый тайм, ну и счёт 2:1», — сказал Казаков.