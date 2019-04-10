Эксперты назвали ставки россиян на матч «Манчестер Юнайтед» — «Барселона»

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Барселона» начнётся 10 апреля в 22:00 мск. В БК «Фонбет» рассказали, как российские игроки ставят на поединок.



80% объёма рынка ставок на победителя матча приходится на победу каталонцев, 12% — на «МЮ» и 8% — на ничью.



На то, что команды забьют как минимум 3 гола, поставлено 94% объёма рынка при коэффициенте 1.67. 6% приходится на то, что в матче будет меньше трёх голов (коэффициент 2.20).



Больше всего игроки БК «Фонбет» ставят на победу «Барселоны». На этот исход приходится 44% от общего объёма ставок на матч. Также популярны ставки на выход испанского клуба в полуфинал (28%), непроигрыш «Барселоны» (11%), как минимум 3 гола в матче (10%) и на то, что забить смогут обе команды (7%).



На момент публикации самая крупная ставка на матч, которую приняли в БК «Фонбет», составила 399 тыс. рублей. Клиент букмекера поставил эти деньги на проход «Барселоны» в полуфинал турнира с коэффициентом 1.27.



В 1/8 финала «Барселона» оказалась сильнее «Лиона» (0:0, 5:1), а «Манчестер Юнайтед» прошёл «ПСЖ» (0:2, 3:1).