«Аякс» – «Ювентус»: прогноз Сергея Кривохарченко на матч Лиги чемпионов

Телекомментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Аякс» – «Ювентус». Встреча начнётся сегодня, 10 апреля, в 22:00 мск.



Ставка: «обе забьют» за 1.77.



«В четвертьфинале Лиги чемпионов сразятся амстердамский «Аякс» и туринский «Ювентус». Будет очень жаль терять один из столь симпатичных клубов. Дело в том, что в прошлом раунде обе команды сотворили очень большие подвиги. Голландский коллектив выбил из турнира бессменного чемпиона последних сезонов — мадридский «Реал». Итальянский коллектив сумел отыграть отставание в два гола от «Атлетико», победил на своём поле со счётом 3:0 и ворвался в 1/4 финала.



Мне кажется, что «Аякс» не должен отойти от своей атакующей модели в первой встрече. На своём поле амстердамцам ничего не остается, кроме как идти в атаку и нагнетать темп. Но и туринцы должны действовать более активно у ворот соперника, ведь они уже знают не понаслышке, как это — проигрывать, не забивая на чужом поле, а затем рвать жилы, чтобы суметь отыграть отставание.



Мне кажется, что в данном противостоянии не должна получиться сухая и скучная игра. Хочется верить в забитые голы. Тем более у «Ювентуса» отличный подбор атакующих исполнителей во главе с самим Криштиану Роналду, а у «Аякса» вся система заточена под креатив и опасные действия в атаке. Поэтому ставлю на «обе забьют», — сказал Кривохарченко.