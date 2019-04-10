«Манчестер Юнайтед» — «Барселона»: прогноз Юрия Розанова на 1/4 финала ЛЧ

Известный телекомментатор Юрий Розанов дал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Барселона» в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19. Встреча начнётся сегодня, 10 апреля, в 22:00 мск.



Ставка: победа «Барселоны» за 2.03.



«Думаю, «Барселона» не бросится вперёд. Но будет контролировать мяч и игру. Это вполне устроит и хозяев: низ вероятней верха, по мне. Хотелось бы сыграть гостей с нулём. Но платят очень мало. Поэтому всё же заставлю себя рискнуть и поставить на победу «Барсы». Учитывая индивидуальное мастерство того, кого называть нельзя. Даже если не пройдёт в Англии, то в этой паре всегда будет возможность отбиться в ответном матче», — сказал Розанов.



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