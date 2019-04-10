«Аякс» — «Ювентус»: бесплатная ставка за верный прогноз на матч

В первой встрече в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов амстердамский «Аякс» примет туринский «Ювентус» на собственном поле. По прогнозам букмекеров, больше шансов победить у итальянского клуба: поставить на его победу можно с коэффициентом 2.35. Вероятность успеха голландцев эксперты оценили коэффициентом 3.25. На ничейный исход предлагается коэффициент 3.40.



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В 1/8 финала «Аякс» прошёл «Реал» (1:2, 4:1), а «Ювентус» оказался сильнее «Атлетико» (0:2, 3:0). Матч «Аякс» — «Ювентус» начнётся сегодня, 10 апреля, в 22:00 мск.