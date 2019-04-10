«Манчестер Юнайтед» — «Барселона»: прогноз Александра Григоряна на 1/4 финала ЛЧ

Экс-главный тренер «Луча-Энергии», «Анжи», «СКА-Хабаровск», «Арарата» и «Тосно» Александр Григорян дал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Барселона» в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19. Встреча начнётся сегодня, 10 апреля, в 22:00 мск.



Ставка: ничья и обе забьют за 4.05.



«Подопечные Сульшера пресытились, скажем так, победами. Естественно, этот эмоциональный всплеск невозможно было держать длительное время, но я думаю, что спад по результатам связан не с этим, а с травматизмом. Огромный травматизм в «Манчестере Юнайтед». А травматизм, опять же, можно объяснить той колоссальной самоотдачей, при которой играют футболисты с того момента, как Сульшер возглавил команду. Поэтому говорить о тех потерях, которые есть у «Юнайтед», нет смысла. Как мы помним, это тот состав, который обыграл «ПСЖ» на выезде. Наверное, никто не ожидал этого. У команды есть дух.



Да, «Барселона» хороша. Да, «Барселона» сейчас, может быть, находится на пике своей формы, но игроки «Барсы» всегда понимают, что есть выездная игра, есть домашняя игра, и зачастую выглядят они в этих матчах по-разному. Поэтому я здесь предрекаю результативную ничью», — сказал Григорян.